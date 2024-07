Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE est la publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Avec plus de 125 graphiques et 145 tableaux, et un corpus encore plus riche de données consultables sur notre base de données consacrée à l’éducation, Regards sur l’éducation 2017 présente des données clés sur : les résultats des établissements d’enseignement ; l’impact de l’apprentissage dans les différents pays ; les ressources financières et humaines investies dans l’éducation ; l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation ; l’environnement d’apprentissage ; et l’organisation scolaire.

Avec un nouvel éclairage sur les domaines d’études, cette édition 2017 analyse notamment les tendances des taux de scolarisation dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et l’enseignement tertiaire, la mobilité étudiante, et les débouchés professionnels des diplômes obtenus dans ces différents domaines. Elle présente en outre pour la première fois un chapitre entièrement consacré aux objectifs de développement durable (ODD) et permet donc de faire le point sur la progression des pays membres ou partenaires de l’OCDE sur la voie de la réalisation des cibles de ces ODD. Enfin, la section relative à la participation et à la progression au sein des systèmes d’éducation introduit deux nouveaux indicateurs : le premier sur le taux de réussite des élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et le second sur les processus d’admission dans l’enseignement supérieur.

Le rapport couvre l’ensemble des 35 pays membres de l’OCDE, ainsi qu’un certain nombre de pays partenaires (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Lituanie).

Les fichiers ExcelTM qui ont servi à l’élaboration des tableaux et graphiques de Regards sur l’éducation sont disponibles via les liens StatLinks fournis tout au long de la publication.