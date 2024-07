Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Pologne 2023

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. Membre du CAD depuis 2013, la Pologne a aligné son Programme pluriannuel 2021-2030 sur l'Agenda 2030, sous la direction du ministère des Affaires étrangères (MAE). En s'appuyant sur les recommandations formulées lors du premier examen par les pairs de la Pologne en 2017, celui-ci identifie les moyens pour le système polonais de coopération au développement de travailler de façon plus efficace, de mieux programmer l'APD bilatérale et de renforcer ses partenariats multilatéraux et avec la société civile. Il recommande de passer d’un système d’appels à propositions annuels à un modèle de partenariats plus durable, de renforcer la capacité du MAE à se coordonner avec les acteurs des pays partenaires et de mieux aligner l'engagement international de la Pologne avec ses engagements en faveur du développement durable.