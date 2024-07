Aide publique au développement : définition et champ couvert

Le CAD mesure les apports de ressources vers les pays en développement depuis 1961. Une attention particulière a été accordée à la partie publique et concessionnelle de ces apports, définie comme «aide publique au développement» (APD). Le CAD a défini pour la première fois l'APD en 1969 et a resserré la définition en 1972. L'APD est la mesure clé utilisée dans pratiquement tous les objectifs d'aide et toutes les évaluations des performances de l'aide.