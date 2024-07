Augmentation de l’aide publique au développement en 2023 avec un soutien accru à l’Ukraine et aux besoins humanitaires

11/04/2024 - L’ aide au développement fournie par les donateurs officiels en 2023 a atteint un nouveau sommet de 223.7 milliards USD, contre 211 milliards USD enregistrés en 2022, d’après les données préliminaires recueillies par l’OCDE, les pays fournisseurs ayant augmenté les flux d'aide à l'Ukraine et envoyé davantage d'aide humanitaire aux pays en développement.



Cette augmentation de 1.8 % en termes réels en 2023 est la dernière d’une série d’augmentations annuelles de l’aide publique au développement (APD) fournie par les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ; c’est la cinquième année consécutive que l’APD atteint un niveau record. Le montant total de l'aide pour 2023 est en hausse d'un tiers par rapport aux niveaux de 2019, traduisant l'aide supplémentaire apportée depuis les crises consécutives de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine.



Représentant 0.37 % du revenu national brut (RNB) combiné des donateurs du CAD pour la deuxième année consécutive, le total de l’APD reste en deçà de l'objectif de longue date des Nations unies de 0.7 % d'APD par rapport au RNB. Parmi les membres du CAD, cinq pays – l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège et la Suède – ont dépassé en 2023 l'objectif des Nations unies de consacrer 0.7 % du RNB à l'APD. Les principaux fournisseurs d'aide en volume ont été les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la France. En 2023, l’APD a augmenté dans 14 des 31 pays membres du CAD, et baissé dans 17 pays, en raison, pour certains, de la baisse des coûts liés aux réfugiés, et pour d’autres d’une baisse dans le montant des prêts accordés. L’APD fournie par les institutions de l’Union européenne, elles aussi membres du CAD, a également augmenté.



L’aide fournie à l’Ukraine, où la guerre d’agression menée par la Russie entre dans sa troisième année, a augmenté de 9 % en 2023 pour atteindre 20 milliards USD, dont 3.2 milliards USD d’aide humanitaire. En 2023, l’APD a également augmenté envers la Cisjordanie et bande de Gaza, les estimations préliminaires faisant état d’une hausse de 12 % par rapport à 2022, pour atteindre 1.4 milliard USD. Sur ce total, 758 millions USD ont été alloués à l’aide humanitaire, qui a augmenté de 91 % par rapport à 2022. Au niveau mondial, l’aide humanitaire a augmenté de 4.8 % en 2023 pour atteindre 25.9 milliards USD.



L’APD utilisée pour couvrir les coûts liés à l’accueil des réfugiés dans les pays donateurs a diminué de 6.2 % en 2023 pour s’établir à 31 milliards USD, soit 13.8 % de l’APD totale, contre 14.7 % en 2022. Pour 7 des 31 pays du CAD, les coûts des réfugiés dans le pays donateur représentaient encore plus d'un quart de leur APD en 2023. Si l’on exclut ces coûts, l'APD a augmenté de 3.2 % en 2023 en termes réels.



« L'aide publique au développement demeure une source importante, stable et fiable de financement extérieur pour les pays en développement. Les pays donateurs ont fourni un niveau record d'aide internationale pour la cinquième année consécutive, maintenant leur soutien aux priorités de développement à long terme tout en aidant les pays du monde entier à répondre aux besoins à court terme liés aux chocs et aux pressions extérieures », a déclaré le Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann. « Avec le ralentissement de la croissance et l’augmentation du service de la dette, les pays en développement font face à de nouvelles pressions budgétaires et un risque croissant de surendettement. Les défis structurels à long terme, comme le changement climatique et l’aggravation des disparités économiques et sociales, accentuent ces pressions. Nous devons donc rester concentrés et déterminés à aider les plus vulnérables à atteindre leurs objectifs de développement économique et de croissance. »



Les données préliminaires montrent que les flux d'aide bilatérale des membres du CAD vers le groupe des pays les moins avancés (PMA) se sont élevés à 37 milliards USD, soit une augmentation de 3 % en termes réels en 2023 par rapport à 2022, année où ils ont enregistré une baisse de 6.2 %.



L'APD représente plus des deux tiers du financement extérieur des pays les moins avancés. L’OCDE assure également le suivi des apports émanant de certains fournisseurs non-membres du CAD et de fondations privées. Après les données préliminaires diffusées chaque année en avril, les données finales sont publiées vers la fin de l’année, avec une répartition géographique et sectorielle détaillée.



« Je suis heureux de constater une augmentation globale de l'APD, qui d'après les données préliminaires est avérée même une fois exclus les coûts liés à l’accueil des réfugiés dans les pays donateurs, au COVID-19 et à l'Ukraine. Cela montre qu’au cours des dernières années, le financement global des donateurs pour ces crises ne s'est pas fait au détriment des autres priorités de l'APD », a déclaré Carsten Staur, président du CAD de l'OCDE. « À l'avenir, les donateurs devront intensifier leur soutien aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les pays les moins avancés et d'Afrique subsaharienne. Nous devons nous concentrer davantage sur les efforts visant à aider les pays partenaires à lutter contre l'extrême pauvreté et à faire face au changement climatique ».



Depuis 2019, l'APD a augmenté de 34 %, passant de 160 milliards USD à 214 milliards USD (en prix constants de 2022), les membres du CAD ayant pour la plupart maintenu ou augmenté leurs budgets d'APD pour soutenir les pays en développement. Au cours de la même période, l'aide humanitaire a augmenté de 37.4 % (de 18 milliards USD à 25 milliards USD), tout en restant à 10-12 % de l'APD totale, tandis que les coûts de l’accueil des réfugiés dans les pays donateurs ont bondi de 184 %, passant de 10 milliards USD à 29 milliards USD.



Montrant sa capacité à répondre aux crises, l'APD a augmenté de 4.1 %, 8.3 % et 16.8 % respectivement en 2020, 2021 et 2022, alors que la croissance du PIB dans les pays de l'OCDE a fluctué de -4.2 % en 2020 à +5.9 % en 2021 et +2.9 % en 2022. L'augmentation de l'APD de 1.8 % en 2023 est proportionnelle à la croissance du PIB de 1.7 %.

Le CAD est un comité de l’OCDE qui sert de forum à 32 donateurs et organismes observateurs.



L’APD est définie comme des apports concessionnels de ressources publiques, destinés à favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement. L’APD nette est égale aux dépenses totales d’APD moins le remboursement du principal des prêts par les pays bénéficiaires.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.