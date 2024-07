Financement de l’énergie propre et mobilisation des investissements

Les activités du programme CEFIM sont conçues pour soutenir le financement et l'investissement dans l'énergie propre en fonction des besoins spécifiques de chaque pays partenaire. Elles comprennent l'examen et la feuille de route du CEFIM sur le financement et l'investissement dans les énergies propres, diverses activités de soutien à la mise en œuvre, des dialogues avec les investisseurs et le partage des meilleures pratiques.

Le programme soutient les pays dans le développement de politiques et d'instruments pour aider à développer une réserve de projets d'énergie propre susceptibles d'être financés.

Le CEFIM est soutenu financièrement par les gouvernements de l'Australie, du Canada, du Danemark, de l'Égypte et de l'Allemagne.