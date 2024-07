Le financement climatique et l'objectif des 100 milliards de dollars

Lors de la COP21 de la CCNUCC en 2015, les Parties ont décidé de fixer un Nouvel Objectif Collectif Quantifié (NOCQ) sur le financement du climat d’ici à 2025, s'élevant à au moins 100 milliards USD par an et prenant en compte les besoins et les priorités des pays en développement. Publié le 27 mai 2024, le document du groupe d'experts OCDE-AIE sur le changement climatique (CCXG) intitulé « The New Collective Quantified Goal on climate finance : Options for reflecting the role of different sources, actors, and qualitative considerations » explore les options pour la conception et la portée du prochain NOCQ afin de refléter l'importance du financement public international ainsi que la nécessité d'augmenter le financement privé, tout en reconnaissant que l'ampleur et l'efficacité de ce financement dépendent du contexte national et des actions menées par toutes les Parties.