Le rapport Tendances agrégées du financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2020 ajoute des chiffres pour 2020 à la série chronologique 2013-2019 précédemment publiée, fournissant une évaluation au niveau agrégé par rapport à l'année cible initiale de l'objectif de 100 milliards USD. Il comprend également un aperçu du financement climatique fourni et mobilisé par thème climatique, secteur, instrument financier et régions pour 2016-2020. Un deuxième rapport complémentaire fournit des informations supplémentaires à partir de l'analyse des données désagrégées, ainsi que des considérations relatives aux conditions d’investissement, ainsi qu’aux impacts et à l'efficacité du financement climatique.