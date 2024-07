Le financement climatique en 2013-2014 et l'objectif des 100 milliards de dollars

Les pays développés se sont engagés à mobiliser ensemble 100 milliards USD par an d’ici à 2020 afin de financer les efforts de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Cinq ans après l’annonce de cet engagement, qui a été faite à Copenhague en 2009 lors de la COP15, et six ans avant la date butoir de 2020, ce rapport présente un état des lieux du financement climatique mobilisé à cette fin par les pays développés en 2013 et 2014. Des avancées non négligeables ont été réalisées vers cet objectif. Selon les estimations préliminaires que présente ce rapport, le financement climatique a atteint 62 milliards USD en 2014 et 52 milliards USD en 2013, ce qui équivaut à une moyenne de 57 milliards USD par an pour ces deux années. Le rapport s‘attache à faire preuve de transparence et de rigueur dans l’analyse des données disponibles et le choix des hypothèses et des méthodes sous-jacente, malgré les limites que peut imposer un exercice de notification globale. Les approches méthodologiques et les activités de collecte de données nécessaires pour étayer l’élaboration d’estimations de cette nature vont en s’améliorant. Comme le souligne le rapport, il reste néanmoins des efforts importants à faire pour parvenir à établir des estimations plus complètes et plus justes à l’avenir. L’OCDE et CPI sont prêts à appuyer cet effort.