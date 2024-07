Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2017

Ce rapport présente les estimations des volumes annuels de financement climatique fournis et mobilisés par les pays développés pour 2013-2017. Ces estimations incluent les finances publiques bilatérales et multilatérales, les crédits à l'exportation et les financements privés mobilisés. Le cadre comptable sous-jacent est conforme à celui utilisé par l'OCDE en 2015 pour produire des estimations du financement climatique pour les années 2013-2014, ainsi qu'à celui utilisé en 2016 pour produire des projections de financement climatique 2020. Il est également cohérent avec les résultats de la COP24 de la CCNUCC sur les modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées grâce aux interventions publiques.