L'ensemble des données accessibles au public va au-delà de l'APD liée au climat fournie par les membres du CAD pour inclure également des données sur le financement du développement non concessionnel provenant des membres du CAD (appelé Autres Apports du Secteur Public), et sur les flux de développement concessionnels et non concessionnels provenant d'autres fournisseurs bilatéraux et d'institutions multilatérales.

Il comprend également des données sur le soutien apporté par des institutions philanthropiques. Un ensemble de données distinct est également disponible sur les financements privés mobilisés par les interventions publiques du financement du développement.