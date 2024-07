Intégration de l’action climatique et environnementale dans les activités de coopération pour le développement

Lors de leur Réunion à haut niveau de 2020, les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont énoncé un certain nombre d’engagements et d’aspirations concernant l’alignement de la coopération pour le développement sur les objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement fixés dans des accords internationaux. Un an plus tard, ce rapport rend compte des mesures individuelles et collectives prises pour donner une suite concrète aux quatre engagements volontaires formulés dans le Communiqué de la Réunion à haut niveau. Il fournit des informations sur les dispositions et mesures prises par les membres du CAD en vue d’intégrer systématiquement les objectifs internationaux concernant l’environnement et le climat dans leur coopération pour le développement, de poursuivre des approches mieux coordonnées, d’accompagner les pays en développement dans leur transition vers des trajectoires de développement durables et de mieux répondre aux besoins spécifiques des petits États insulaires en développement.