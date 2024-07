Ressources naturelles et croissance pro-pauvres

Cette publication démontre que les ressources naturelles peuvent contribuer à la croissance, à l’emploi, aux exportations et aux recettes budgétaires dans les pays à faible revenu où le capital naturel représente un quart de la richesse totale. Elle souligne l’importance de l’adoption de mesures qui encouragent une gestion durable de ces ressources. Elle met enfin en évidence la nécessité de bien appréhender les enjeux politiques de la gestion des ressources naturelles pour favoriser une croissance économique à long terme qui profite aux pauvres. La partie I propose une vue d’ensemble des enjeux économiques et politiques de l’utilisation des ressources naturelles. Elle décrit les caractéristiques propres aux ressources naturelles et les difficultés de gestion qui en résultent, le rôle que peut jouer une gestion durable des ressources naturelles à l’appui d’une croissance pro-pauvres, et les enjeux politiques et en matière de gouvernance associés à ces ressources naturelles. Elle formule ensuite des recommandations à l’intention des responsables des politiques quant aux moyens à mobiliser pour concrétiser les approches préconisées dans la publication. La partie II analyse sept secteurs en particulier : la pêche, la forêt, la faune et la flore sauvages, l’écotourisme, la productivité des sols, la sécurité relative à l’eau, les ressources minérales et les énergies renouvelables.