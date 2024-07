L’évaluation environnementale stratégique (EES) est un des principaux outils propres à assurer l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux. Ce guide de bonnes pratiques expose les avantages de l’utilisation de l’évaluation environnementale stratégique dans le cadre de la coopération pour le développement et détaille les principales étapes de sa mise en œuvre. Y sont recensés 12 points d’ancrage pour l’application de l’EES à la coopération pour le développement. Pour chacun d’entre eux sont présentés des orientations, une liste de questions clés et des exemples concrets. Y sont également abordées les questions relatives à l’évaluation des processus d’EES et au renforcement des capacités dans le domaine de l’EES.