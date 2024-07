Évaluer les activités de construction de la paix dans les situations de conflit et de fragilité

Prenant en compte le besoin d'une approche adéquate pour appréhender et définir les responsabilités dans les situations de conflits, le Comité d'Assistance au Développement a lancé l'initiative d'évaluation du processus de prévention du conflit et de la construction de la paix. L'objectif de cette démarche a été d'aider à améliorer la pratique de l'évaluation et par la même, de soutenir pleinement la communauté d'experts en complétant les moyens d'organisation pour accroitre la qualité de prévention et le les interventions nécessaires pour bâtir la paix. Cette initiative cherche également à guider les décisionnaires, agents de terrain et de bureau ainsi que les pays partenaires vers une meilleure compréhension du rôle et de l'utilité des évaluations. La méthode présentée dans ce livre fournit le contexte des causes politiques qui ont pour effet de s'engager sur ou vers le conflit et de fragiliser la paix et présente les défis posés aux évaluations propres à ces situations. Puis, elle indique la direction fondamentale pour la planification, la réalisation et la prise en compte de l'évaluation, ainsi que les principes de base sur la conception et la gestion du projet.