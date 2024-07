Les Normes de qualité pour l’évaluation du développement se veulent un guide de bonnes pratiques pour l’évaluation dans le domaine du développement. Elles ont pour but d’améliorer la qualité des processus d’évaluation du développement et des produits qui en découlent ainsi que de faciliter la collaboration. Fruit d’un consensus international, elles détaillent les éléments clés qui font la qualité de chacune des phases d’un processus type d’évaluation, à savoir la définition de la finalité de l’évaluation, la planification et la conception de cette dernière, sa mise en oeuvre et la présentation de ses résultats, et enfin l’examen des leçons à tirer et l’utilisation de ces résultats. L’ouvrage s’ouvre sur quelques considérations générales qu’il convient de garder présentes à l’esprit tout au long du processus d’évaluation. Une annexe renvoie à d’autres publications de l'OCDE CAD en rapport avec l’évaluation du développement.