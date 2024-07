La fragilité des États a des conséquences négatives qui mettent en péril la vie de plus d’un milliard d’êtres humains. Si les États fragiles suscitent de plus en plus d’intérêt de la part de la communauté internationale depuis quelques années, ils sont encore à la traîne par rapport aux autres pays à faible revenu en termes de développement humain. La fragilité – et ses conséquences – peuvent déstabiliser des régions entières et avoir des répercussions à l’échelle mondiale. Relever les défis associés aux situations de fragilité exige une action internationale concertée pour soutenir des processus de renforcement de l’État étayés par de solides relations entre l’État et la société. Il est impératif de pouvoir compter sur des États qui fonctionnent pour faire reculer la pauvreté, maintenir la paix et atteindre les objectifs de développement convenus.

La publication intitulée Soutenir le renforcement de l’État dans les situations de conflit et de fragilité : Document d’orientation présente les conceptions contemporaines du renforcement de l’État et des recommandations précises de bonne pratique. Elle reprend un cadre conceptuel internationalement accepté en matière de renforcement de l’État, nourri des réalités quotidiennes qui caractérisent les situations de fragilité ou de conflit. S’appuyant sur les bonnes pratiques déjà mises en œuvre sur le terrain, ce document d’orientation définit comment les pays développés et en développement peuvent mieux accompagner les processus de renforcement de l’État et consolider les fondations sur lesquelles se construisent des États légitimes et compétents. Les recommandations contenues dans ce document d’orientation portent sur des aspects essentiels de l’engagement international, de l’élaboration des stratégies aux activités quotidiennes sur le terrain et dans les services centraux, en passant par la conception et la mise en œuvre des programmes.