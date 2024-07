États de fragilité 2022

La publication de l’édition 2022 du rapport sur l’état de la fragilité intervient alors que le monde est aux prises avec une série de crises – au premier rang desquelles la pandémie de COVID-19, le changement climatique et la guerre d’agression non provoquée, illégale et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine – qui menacent les perspectives collectives de prospérité et de paix. Le rapport décrit l'état de la fragilité en 2022, analyse les réponses qui lui sont apportées et présente des options pour guider des politiques meilleures pour des vies meilleures dans les contextes fragiles. À mi-parcours de l'Agenda 2030 pour le développement durable, il est plus que jamais essentiel que les partenaires du développement se concentrent sur les personnes laissées de côté : les 1,9 milliard de personnes vivant dans des contextes fragiles qui représentent 24 % de la population mondiale mais 73 % des personnes extrêmement pauvres dans le monde.