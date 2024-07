Le rapport États de fragilité 2020 définit un programme d’action pour lutter contre la fragilité à l’heure où le monde se trouve à un tournant décisif : le compte à rebours du Programme de développement durable à l’horizon 2030 est désormais lancé alors même que la pandémie de COVID-19 vient réduire à néant des acquis durement obtenus. Le rapport livre une analyse de la fragilité en deux volets : il décrit, d’une part, la situation globale qui prévalait avant la pandémie, et d’autre part, les conséquences catastrophiques de la pandémie sur cette situation. Il prend acte de la dure réalité de la fragilité dans son caractère multidimensionnel et sa complexité. Il explore les aspects théoriques et pratiques de cette problématique afin de proposer de nouvelles pistes pour l’analyse du capital humain et la prévention des conflits, et d’adapter l’action publique de sorte qu’elle contribue à l’obtention de résultats plus résilients. Axé sur le thème de la paix dans les contextes de fragilité, le rapport met en lumière le rôle important des artisans de la paix, des diplomates et des acteurs de la sécurité déployés sur le terrain, et plaide en faveur d’une plus grande complémentarité et cohérence entre action humanitaire, développement et recherche de la paix. En conclusion, il rapproche théorie et pratique pour répondre à la question de savoir sur quoi repose l’efficacité des interventions dans les contextes fragiles. L’édification de sociétés pacifiques, justes et inclusives, qui ne laissent personne de côté, ne sera possible qu’en accordant une attention toute particulière à la question de la fragilité.