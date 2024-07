Pastoralisme et violence en Afrique du Nord et de l'Ouest

Cette étude examine l’évolution géographique et temporelle de la violence impliquant les communautés pastorales. Elle s’appuie sur l’analyse de plus de 36 000 évènements violents en Afrique du Nord et de l’Ouest entre janvier 1997 et avril 2020 dans lesquels 206 groupes pastoraux ont été impliqués, pour identifier au niveau régional des schémas plus larges de violence pastorale au cours des deux dernières décennies. Celle-ci s’est intensifiée dans la région, comme en témoigne la forte croissance du nombre d’événements et de victimes cette dernière décennie. Une compréhension plus fine du rôle des pasteurs au regard de cette violence devient cruciale pour des politiques plus efficaces, menant vers une paix durable.