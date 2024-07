Depuis le milieu des années 1990, les États Membres de l’OCDE partagent des informations sur leurs politiques, leurs pratiques et leurs expériences concernant les questions environnementales et, plus récemment, sociales, que pose l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

L’accord le plus récent, la Recommandation de 2024 du Conseil de l’OCDE sur des approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (les « Approches communes »), encourage l’utilisation de normes internationales strictes et le suivi de bonnes pratiques parmi les OCE, contribuant ainsi au développement durable.