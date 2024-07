Aide et crédits à l'exportation

Aide non liée relative aux échanges

Les Participants doivent échanger des informations ex ante lorsqu’ils proposent de l’aide non liée relative aux échanges (Chapitre IV de l’Arrangement). L’objectif de cette transparence est de s’assurer que cette aide est véritablement déliée.

Aide publique au développement (APD) déliée

A la suite de l’adoption en 2004 de l’Accord sur la transparence des crédits d’APD non liée (l’« Accord »), les Participants se sont engagés à informer leurs homologues et le public des projets bénéficiant d’APD non liée, ex ante et ex post. Ils se sont également engagés à respecter les procédures d’appel d’offres international lorsque cela est possible.

L’Accord a pour objectif de renforcer l’efficacité du recours à des prêts d’aide au développement en veillant à ce que ceux-ci servent à acquérir des biens et des services auprès de n’importe quel pays et non pas seulement du pays ayant octroyé le prêt. Il vise aussi à éviter le contournement des règles sur l’aide liée par l’utilisation de l’aide non liée.

L’Accord s’inspire de la Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement et a bénéficié du concours du Comité d’aide au développement de l’OCDE.