Pratiques de prêt durables

La Recommandation sur les pratiques de financement soutenable et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (Recommandation sur les pratiques de financement soutenable) de 2024 est la dernière d’une longue série de standards relatifs aux pratiques de financement soutenable dans l’octroi de crédits à l’exportation.

Les principes et lignes directrices qui s’appliquent aux Adhérents de cette recommandation garantissent que leurs pratiques de prêts et financements à l’export dans le cadre de débiteurs publics dans des pays à faibles revenus soient parfaitement cohérentes avec l’analyse de viabilité de la dette conjointe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. En tant que tel, cette Recommandation est conçue pour garantir que les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ne contribuent jamais à l’accumulation de dettes non viables des pays à faibles revenus.