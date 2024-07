Arrangement et accords sectoriels

L’Accord sectoriel sur le changement climatique (CCSU) (voir l’annexe I de l’Arrangement), était initialement limité à un champ plus réduit (énergies renouvelables et des ressources en eau) en 2009. Cette annexe a évolué depuis pour apporter des modalités et conditions plus souples pour l’octroi de crédits à l’exportation concernant des projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

En juillet 2023, dans le cadre de la modernisation de l’Arrangement, le CCSU a été modifié afin d’élargir le champs des secteurs d’atténuation du changement climatique ainsi que pour assouplir les modalités et conditions de financement (augmentation des durées maximales de remboursement jusqu’à 22 ans et autres flexibilités de remboursement). Voir l’Évolution de l'Arrangement pour plus d'informations.

Pour plus d’information concernant les travaux de l’OCDE sur le financement de la lutte contre le changement climatique (notamment la promotion de bonnes pratiques pour accroître et mieux cibler les financements publics et privés en faveur d’investissements respectueux du climat), veuillez-vous adresser à la Direction de l’environnement de l’OCDE.