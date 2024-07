Direction de l'Environnement

Le Comité de politique environnementale (EPOC) supervise et met en œuvre le programme de l’OCDE pour l’environnement, avec le soutien de ses dix organes subsidiaires. EPOC rend compte au Conseil de l'OCDE. Créé en 1971, EPOC se compose de représentants de haut niveau des capitales et se réunit trois fois tous les deux ans. Le comité tient des réunions au niveau ministériel environ tous les quatre à cinq ans.



EPOC supervise les travaux suivants : examens de pays, indicateurs et perspectives, changement climatique, gestion des ressources naturelles, outils et évaluation des politiques, environnement et développement, utilisation rationnelle des ressources et gaspillage, appuyés par ses sept groupes de travail. EPOC coopère également officiellement avec d'autres comités de l'OCDE, notamment par l'intermédiaire de Groupes de travail mixtes sur le commerce et l'environnement et sur l'agriculture et l'environnement, ainsi que lors de réunions conjointes d'experts sur la fiscalité et l'environnement. Le Comité EPOC collabore également avec d'autres comités de l'OCDE pour assurer la cohérence des messages concernant l'environnement ainsi que pour établir des liens horizontaux avec d'autres travaux de l'OCDE.