Forum de l'OCDE sur la croissance verte et le développement durable

Le Forum annuel de l'OCDE sur la croissance verte et le développement durable est une conférence ouverte à un large éventail de parties prenantes et d'experts. Il vise à identifier les lacunes qui subsistent en matière de connaissances et à promouvoir de nouvelles initiatives pour les combler efficacement. Chaque année, il se concentre sur une question transversale différente liée au développement durable et à la croissance verte.