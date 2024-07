Depuis décembre 2022, Mathilde Mesnard est directrice adjointe de la direction de l'environnement et coordinatrice OCDE pour le climat et la finance verte. Elle supervise les travaux sur le climat et la finance et l'investissement verts, ainsi que sur l'environnement et l'intégration économique.



De 2021 à 2022, Mathilde Mesnard a été adjointe adjointe aux finances de l'OCDE pour le G7 et le G20 et directrice par intérim des affaires financières et des entreprises. De 2016 à 2022, elle a été directrice adjointe de la Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE, responsable des domaines politiques des marchés financiers, de la gouvernance d'entreprise et de la finance d'entreprise, de la lutte contre la corruption, ainsi que du Centre pour la conduite responsable des entreprises.



De 2013 à 2016, Mathilde Mesnard a été coordinatrice de l'initiative Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) où elle a soutenu le développement de plusieurs projets innovants à travers l'Organisation, promouvant de nouvelles approches ayant un impact sur les travaux analytiques, la collecte de données et les publications de l'OCDE. De 2009 à 2013, Mathilde a été conseillère principale du Secrétaire général et conseillère au sein de son cabinet, où elle a soutenu la mise en œuvre de son programme stratégique, notamment dans la préparation des réunions du Conseil ministériel, l'avancement des relations avec les partenaires clés et l'OCDE. Processus d'adhésion. Elle a également soutenu le développement du projet CleanGovBiz, une initiative stratégique horizontale sur la lutte contre la corruption et l'intégrité.



De 2001 à 2009, Mathilde a travaillé au sein de la division Corporate Affairs de DAF où elle a dirigé et contribué à plusieurs projets sur la gouvernance d'entreprise en Europe du Sud-Est, en Fédération de Russie, en Asie et en Chine, et a élaboré les lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise de Les entreprises d'État. Mathilde a précédemment occupé des postes de consultante en gestion chez Deloitte & Touche, de professeure adjointe en économie et d'analyste financière chez Citibank.



Mathilde est titulaire d'une licence en Philosophie, d'un Master en Finance de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris et d'un MBA de l'Université Drexel. Elle a obtenu son doctorat en économie à l'École des hautes études en sciences sociales.



Mathilde est de nationalité française.