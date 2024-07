Table ronde sur le développement durable

Les ministres des pays membres de l'OCDE, des partenaires clés* et des pays partenaires non membres de l'OCDE sont invités à participer aux réunions de la Table ronde en fonction du sujet. Compte tenu de la nature transversale des questions de développement durable, des ministres ayant des portefeuilles variés ont participé, notamment les ministres des Finances, de l'Économie, des Affaires étrangères, du Commerce, du Travail, de l'Aide au développement et de l'Environnement, ainsi que les commissaires européens au Commerce, au Développement et à l'Environnement.

Les organisations intergouvernementales représentées à la table ronde varient en fonction du sujet. Les sessions précédentes ont inclus des chefs ou des représentants de haut niveau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), du Conseil des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation maritime internationale (OMI), de la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de la Commission des Nations unies pour le développement durable (CNUDD), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Organisation internationale du travail (OIT), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Banque mondiale.



Le secteur privé est désireux de participer en raison de l'excellente opportunité qui lui est offerte de recevoir des informations de première main de la part des décideurs politiques et d'apporter ses idées et ses intérêts à la table des négociations. Les entreprises sont représentées au plus haut niveau, y compris au sein des conseils d'administration de grandes sociétés pétrolières et gazières, de multinationales et de jeunes entreprises innovantes.



Des acteurs de la société civile participent également aux tables rondes. Les représentants varient en fonction du thème et comprennent le Fonds mondial pour la nature, l'Institut des ressources mondiales et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. De nombreuses autres ONG, telles que l'Union mondiale pour la nature, Greenpeace, le Pew Centre on Global Climate Change, le Marine Stewardship Council et la Coalition for Fair Fisheries Arrangements y ont également participé.



* Brésil, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud