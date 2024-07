Jo Tyndall a rejoint la Direction de l'environnement de l'OCDE le 15 septembre 2022. Elle a été haut-commissaire (Ambassadrice) de la Nouvelle-Zélande à Singapour de février 2019 à septembre 2022. Auparavant, Jo a été ambassadrice du changement climatique de la Nouvelle-Zélande, commençant ce rôle en juin 2010. De 2016 à décembre 2018, elle a également a coprésidé le groupe de travail ad hoc sur l'Accord de Paris (APA) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). En tant qu'ambassadrice du changement climatique, elle a été chef de délégation aux négociations climatiques des Nations Unies avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce.

Avant son rôle d'ambassadrice du changement climatique, Mme Tyndall était directrice de l'unité de diffusion au ministère de la Culture et du Patrimoine. De 1999 à 2006, elle a été directrice générale de l'organisme public de financement de la radiodiffusion, NZ On Air. Elle a également été directrice générale de deux organisations de l'industrie cinématographique - la Screen Production and Development Association (SPADA) et Project Blue Sky (1994 à 1999).

Mme Tyndall a débuté sa carrière en tant que spécialiste de la politique commerciale multilatérale auprès de l'ancien ministère du Commerce et de l'Industrie, puis du ministère des Affaires étrangères et du Commerce.

Jo est une ressortissante néo-zélandaise.