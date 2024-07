Kumi Kitamori

En tant que chef de la Division de la croissance verte et des relations mondiales de 2015 à 2022, Kumi a supervisé l'intégration de la croissance verte dans les travaux de divers comités politiques de l'OCDE et dans les pays membres et partenaires. Il a notamment mis en place un programme dédié à la promotion des politiques, des financements et des investissements en faveur de la croissance verte dans la région de l'Europe de l'Est, du Caucase et de l'Asie centrale (EOCAC). Avant cela, elle a travaillé à la Direction de l'environnement de l'OCDE sur diverses questions, notamment les échanges d'émissions et les taxes, la tarification de l'eau, le changement climatique, la biodiversité, la santé et l'environnement, entre autres. Elle a dirigé un projet phare Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050 publié en 2012. En 2005-2006, elle a été conseillère du Secrétaire général de l'OCDE.



Avant de rejoindre l'OCDE en 2000, Kumi était à la Banque mondiale où elle a beaucoup travaillé en Asie du Sud et du Sud-Est sur des projets d'infrastructures urbaines et environnementales (finance verte pour les infrastructures urbaines, approvisionnement en eau et assainissement, production plus propre, etc.). Kumi est titulaire d'un BA et d'un MSc en développement et en économie de l'Université de New York et de la London School of Economics.



Kumi est de nationalité japonaise.