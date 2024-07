Intégrer les préoccupations environnementales

Un climat et un environnement sains sont essentiels au développement durable. Un développement à long terme n’est pas possible si les cours d’eau sont pollués, les sols épuisés et les écosystèmes détruits. Intégrer l’environnement consiste à prendre en compte les préoccupations environnementales dans tous les domaines de la coopération pour le développement, que ce soit au niveau des politiques, de la planification, des budgets et des activités, permettant d’éviter des choix stratégiques contradictoires.