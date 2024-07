Ces Principes pour un soutien pertinent et efficace aux médias et à l’espace de l’information dans le cadre de la coopération pour le développement ont été élaborés par le Réseau sur la Gouvernance du Comité d'Aide au Développement. Les Principes visent à répondre à la nécessité de garantir que la réponse internationale à la crise du secteur des médias s'adapte mieux à un environnement de l'information en rapide évolution. Les Principes ont été élaborés à partir d'un processus de consultation inclusif et fortement impulsés par les membres et les organisations partenaires.