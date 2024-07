Pour une meilleure approche régionale du développement en Afrique de l'Ouest

Cette publication présente les conclusions d’une réunion du Club du Sahel et de l’Afrique de l’ouest qui a eu lieu à Accra au Ghana en mai 2002. La coopération régionale en Afrique de l’ouest n’est encore abordée que sous l’angle institutionnel. Or, les dynamiques de terrain, sont autant de forces qui dessinent des espaces pris en compte par les politiques régionales. Des questions importantes ont été soulevées lors des débats d'Accra : Comment harmoniser de réels "espaces” avec les espaces d'intégration institutionnels ? Les groupes d'acteurs ont-ils une vision constructive et peuvent-ils contribuer à la formulation d'un projet régional crédible ? Ces « réels » espaces, particulièrement ceux définis par des échanges " informels ", ainsi que ceux visés par les sociétés multinationales ont-ils des effets positifs ou négatifs sur l'économie régionale ? Pourraient-ils mener vers des secteurs officiels pour l’intégration à l’avenir ? L’ouvrage est destiné aux économistes du développement, aux chercheurs africains et aux ONG.