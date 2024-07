Coopération pour le développement : Rapport 2010

Le Rapport sur la coopération pour le développement établi par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE est un ouvrage de référence qui, chaque année, offre aux lecteurs des statistiques et des analyses incontournables concernant les évolutions les plus récentes intervenues sur la scène internationale de l’aide.



À cinq ans à peine de l’échéance fixée pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), beaucoup reste à faire. Or, les crises économique, alimentaire et climatique de ces dernières années sont venues compliquer encore la tâche. Ce rapport montre la réaction rapide qu’a eue le CAD pour ancrer solidement la dimension développement de ces crises dans les priorités politiques et pour faire en sorte que l’attention de la communauté du développement reste centrée sur l’accroissement du volume et de l’efficacité de l’aide.