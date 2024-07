Réactions rapides à la corruption

Apporter des réponses efficaces et conjointes aux cas de corruption est une tâche complexe pour les donneurs. Elle nécessite une gestion prudente des tensions potentielles et des compromis nécessaires. Ces orientations opérationnelles ont pour but de les aider, ainsi que leur personnel opérant dans les pays qui reçoivent de l’aide publique au développement (APD), à formuler des réponses coordonnées aux allégations de faits de corruption importante. Elles fournissent un ensemble de questions illustratives pour faciliter une réponse conjointe et rapide en cas d’incidents de corruption, afin d'éviter des réactions lentes, contradictoires ou mal informées, et servent d'outil pratique pour la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de l'OCDE à l'intention des acteurs de la coopération pour le développement sur la gestion du risque de corruption.