Les compétences bien sûr, mais pas seulement

Ce rapport examine l’influence des compétences acquises à l’âge de 15 ans sur la participation aux études postsecondaires chez les jeunes Canadiens. Ces compétences sont mesurées par les résultats au test PISA obtenus auprès d’un échantillon d’élèves canadiens de 15 ans en 2000. Le rapport tente de répondre aux questions suivantes : • Quel est l’effet des résultats aux tests PISA en lecture sur la décision de poursuivre ou non les études postsecondaires? • En quoi les résultats PISA influent-ils sur les décisions de poursuivre les études universitaires ou collégiales? • En quoi les compétences en lecture au PISA influent-ils sur les décisions de poursuivre des études dans différents domaines au niveau postsecondaire? • En quoi les résultats PISA influent-ils sur le maintien aux études postsecondaires? • En quoi les effets qui précèdent varient-ils entre les jeunes immigrants et les jeunes canadiens de naissance, et entre les minorités linguistiques (francophones hors Québec et les anglophones du Québec) et les autres jeunes canadiens (francophones du Québec et les anglophones du reste du Canada)?