Compétences en littératie et configurations familiales

Nous étudions les liens entre la morphologie et la formation de la famille d’une part et les compétences en littératie des adultes d’autre part en analysant les données du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) portant sur 250 000 personnes âgées de 16 à 65 ans et mené par l’OCDE dans 33 pays et régions.

La maîtrise des compétences en littératie a un effet sur de nombreux aspects touchant à la dynamique des configurations familiales, comme l’âge au premier enfant ou l’âge de mise en couple, même après la prise en compte du niveau d’études et de l’âge.

Par ailleurs, le fait d’avoir des enfants et de vivre en couple a des conséquences sur les opportunités professionnelles et la participation au marché du travail des adultes, qui peuvent être particulièrement négatives pour les femmes les plus compétentes en littératie.