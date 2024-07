Les Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l’enseignement supérieur transfrontalier ont été élaborées et adoptées pour promouvoir et encourager la coopération internationale et améliorer la compréhension de l’importance des enjeux lies à la qualité de l’enseignement supérieur transfrontalier. L’objectif des Lignes directrices est de protéger les étudiants et les autres parties prenantes des programmes d’enseignement de médiocre qualité et des prestataires peu scrupuleux (usines à diplômes et à accréditation) et de favoriser le développement d’un enseignement supérieur transfrontalier de qualité qui réponde aux besoins de développement humain, social, économique et culturel. S’appuyant sur une enquête auprès des pays, ce rapport examine dans quelle mesure les pays de l’OCDE et quelques pays non-membres se conformaient aux recommandations des Lignes directrices en 2011. Vingt-trois réponses ont été obtenues de 22 Membres.