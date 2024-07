Les pratiques et les compétences des adultes en numératie

Nous étudions les liens entre les compétences et les pratiques des adultes en numératie dans leur vie de tous les jours et au travail en analysant les données de l’enquête internationale sur les adultes, un produit du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), portant sur 250 000 adultes âgés de 16 à 65 ans et menée par l’OCDE dans 33 pays et régions.

La maîtrise des compétences et l'intensité d'engagement dans les pratiques sont deux aspects liés de la numératie. Les adultes compétents en numératie y ont recours plus fréquemment, et ceux qui pratiquent régulièrement la numératie améliorent leurs performances.

Plusieurs facteurs jouent sur la force de ces liens, mais différemment selon les pays. L'intensité de pratique au quotidien diminue avec l'éloignement des études. Par ailleurs, les actifs occupés pratiquent moins la numératie dans le cadre privé s'ils n’y ont pas intensivement recours dans leur travail.