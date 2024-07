L’Enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage (TALIS) est une enquête en cours et à grande échelle sur les enseignants, les chefs d'établissement et leurs environnements d'apprentissage. La première enquête s'est déroulée en 2008. L’Enquête est administrée dans le premier cycle de l'enseignement secondaire (niveau 2 de la CITÉ). Le niveau primaire et le second cycle de l’enseignement secondaire (les niveaux 1 et 3 de la CITÉ) sont en option. La mise en oeuvre de l'enquête se fait de manière optionnelle dans les écoles échantillonnées du PISA (lien TALIS-PISA). Ainsi, ce cadre conceptuel TALIS 2018 se fonde sur les deux cycles précédents de 2008 et 2013 et met l'accent sur les conditions pédagogiques et institutionnelles efficaces qui favorisent l'apprentissage des élèves, qui sont au coeur de l’enquête, tout en décrivant leur variation au sein des pays et entre eux, et dans le temps.

Le cadre de 2018 aborde des thèmes et des priorités durables liés aux caractéristiques professionnelles et aux pratiques pédagogiques aux niveaux institutionnel et individuel : les antécédents scolaires des enseignants et leur préparation initiale ; leur développement professionnel, les pratiques pédagogiques et professionnelles ; l'auto-efficacité et la satisfaction au travail ; et les problèmes de direction d’établissement, des systèmes de rétroaction et de climat scolaire. Il aborde également les intérêts émergents en matière de politiques et de recherche liés à l'innovation et à l'enseignement dans divers environnements et contextes. Ce document fournit une base scientifique à chaque domaine, ainsi que les principales influences de la recherche connexe en lien avec l’éducation à l'OCDE et au-delà. Enfin, le cadre conceptuel fournit un aperçu général des opérations de l'enquête et de son processus de mise en oeuvre à travers ses différentes étapes.