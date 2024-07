De nouveaux défis pour la recherche en éducation

Ce rapport traite plus particulièrement des deux examens de l'OCDE consacrés aux systèmes nationaux de R-D en éducation (Angleterre et Nouvelle-Zélande). Il révèle que les pays de l'OCDE prennent de plus en plus de mesures novatrices liées à la recherche afin d’améliorer la base de connaissances dans le domaine de l'éducation.

D’importants changements dans le domaine des connaissances et de la culture s’imposent encore pour faire évoluer les pratiques et créer un processus permanent d'amélioration de la base de savoirs pour l'ensemble du système éducatif.