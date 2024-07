Soutien aux étudiants

Lorsque nous concevons des systèmes de financement, nous devons tenir compte de leur impact sur l'équité. En général, l'objectif de l'aide aux étudiants est de veiller à ce que les obstacles financiers n'empêchent pas les apprenants de poursuivre et de terminer leurs études. Mais, plus spécifiquement, les étudiants défavorisés ont besoin d'un soutien financier plus important et parfois de différents types d'aide. Les gouvernements doivent reconnaître les avantages sociétaux de l'éducation au-delà de ce qui est obligatoire : par exemple, les adultes qui ont suivi des études supérieures dépendent moins des programmes d'aide sociale et paient plus d'impôts. Les gouvernements peuvent également utiliser les aides aux étudiants pour remédier aux pénuries de compétences en accordant un soutien plus important aux étudiants inscrits dans des domaines prioritaires (par exemple, l'enseignement, les soins infirmiers). Dans certains pays, le montant des frais de scolarité dépend du domaine d'études.