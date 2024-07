Autonomie des établissements scolaires

Le transfert du pouvoir de décision aux niveaux inférieurs des systèmes éducatifs peut servir différents objectifs tels que l'amélioration de l'efficacité et du contrôle financier, la réduction de la bureaucratie, la promotion d'une plus grande réactivité aux communautés locales, une gestion plus créative des ressources humaines, l'encouragement de l'innovation et la création de conditions qui fournissent de meilleures incitations à améliorer la qualité de l'enseignement. Cependant, malgré les objectifs de longue date visant à placer davantage de pouvoir de décision aux niveaux inférieurs des systèmes éducatifs, de nombreux pays ont renforcé l'influence des autorités centrales dans la définition des normes, des programmes d'études et des évaluations.