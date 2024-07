Résultats du PISA 2012 : Les clés de la réussite des établissements d'enseignement (Volume IV)

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) analyse non seulement les savoirs des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences, mais également leur savoir-faire. Vous avez entre les mains l’un des six volumes qui présentent les résultats de l’enquête PISA 2012, la cinquième édition de cette évaluation triennale.

Le volume I, Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences, présente les résultats des élèves aux épreuves PISA 2012.

Le volume II, L’équité au service de l’excellence : Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, définit et mesure l’équité en matière d’éducation, et examine comment l’équité a évolué depuis l’enquête PISA 2003.

Le volume III, Des élèves prêts à apprendre : Engagement, motivation et confiance en soi, passe en revue l’engagement des élèves par rapport à l’école, leur motivation à réussir et leur perception à l’égard de l’apprentissage des mathématiques.

Le volume IV, Les clés de la réussite des établissements d’enseignement : Ressources, politiques et pratiques, analyse la corrélation entre les résultats des élèves et les caractéristiques des établissements et des systèmes d’éducation.

Le volume V, Trouver des solutions créatives : Compétences des élèves en résolution de problèmes de la vie réelle, présente les résultats des élèves aux épreuves PISA 2012 de résolution de problèmes, qui cherchent à mesurer leur capacité à réagir face à des situations inhabituelles.

Le volume VI, Les élèves et l’argent : Les compétences en culture financière au XXIe siècle, examine l’expérience et les connaissances des élèves en matière d’argent.