Utilisation des données de caractère personnel dans les services financiers et le rôle de l’éducation financière

Les innovations technologiques ont considérablement accru la capacité des prestataires de services financiers à saisir, stocker, combiner et analyser une grande variété de données sur les clients, telles que les données sur la consommation, leurs préférences, leurs habitudes et leur emplacement géographique. Ce rapport examine les risques et les avantages de ces développements technologiques et propose des options politiques pour protéger les consommateurs, en combinant une protection solide des données financières et personnelles et une plus grande sensibilisation des consommateurs aux questions financières. protection des données financières et personnelles et une plus grande sensibilisation et éducation financière des consommateurs. Il a été Il a été élaboré dans le cadre du programme de travail du Réseau international de l'OCDE sur l'éducation l'éducation financière (INFE) de l'OCDE sur la littératie financière numérique.