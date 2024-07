La numérisation des produits et services financiers, et la nécessité qui en découle de renforcer la culture financière numérique, est devenue un élément important de l'agenda politique mondial. Ces orientations visent à identifier et à promouvoir des initiatives efficaces qui renforcent la culture numérique et financière à la lumière des caractéristiques, avantages et risques uniques des services et canaux financiers numériques.