L'offre numérique d'éducation financière

L'importance de la diffusion numérique de l'éducation financière croît parallèlement à la numérisation de nos sociétés et de nos économies. Les individus utilisent de plus en plus la technologie numérique dans leur vie et s'attendent à des niveaux plus élevés de personnalisation et à un accès plus facile au contenu. La numérisation permet potentiellement aux autorités publiques d'atteindre des publics plus larges et d'accroître l'impact de leurs programmes et politiques d'éducation financière. Les mesures mises en œuvre pour contenir la pandémie de COVID-19 ont rendu le rôle des outils numériques encore plus pertinent - et souvent nécessaire - pour aider à garantir que tous les publics cibles, en particulier ceux qui sont les plus touchés par les conséquences économiques de la crise, aient accès aux ressources d'éducation financière. Il est aujourd'hui plus important que jamais de s'assurer que l'utilisation innovante des technologies numériques dans le domaine de l'éducation financière contribue effectivement à accroître la résilience financière et le bien-être, et que les gouvernements conçoivent et mettent en œuvre des initiatives efficaces en matière d'éducation financière numérique. Ce rapport, qui s'appuie sur plus de 70 études de cas réalisées par les membres du Réseau international de l'OCDE sur l'éducation financière, contribue à une meilleure compréhension de la manière dont les pouvoirs publics du monde entier conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les initiatives d'éducation financière numérique, et prépare les travaux à venir sur l'élaboration d'orientations internationales de haut niveau sur la mise en œuvre de l'éducation financière numérique.