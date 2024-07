Enquête internationale OCDE/INFE 2020 sur la culture financière des adultes

Vingt-six pays et économie de trois continents (Amérique latine, Asie et Europe), dont 12 pays membres de l’OCDE, ont participé à cette étude internationale sur la culture financière et utilisé les outils de l’OCDE/INFE actualisés en 2018 pour recueillir des données comparables. Les résultats rendent compte de l’ensemble des notes de culture financière, calculées d’après la définition et la méthodologie OCDE/INFE, ainsi que des éléments de connaissances, de comportements et d’attitudes qu’elles comprennent. Ils montrent de grandes tendances en matière de connaissance et de détention des produits, qui apportent des indications sur l’inclusion financière. Une section complète consacrée aux résultats de l’éducation financière explore les éléments de la résilience financière (qui désigne le fait de disposer d’un coussin financier, la capacité à faire face à des difficultés financières ou à un stress d’ordre financier et des caractéristiques comportementales favorisant la planification à long terme et l’épargne, le fait de contrôler son argent, de veiller à ses dépenses et d’éviter les fraudes financières) et résente une nouvelle note de bien-être financier. En réponse à la crise sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19, cette section décrit également certaines des mesures prises par les responsables politiques et certaines des recommandations relatives à d’autres propositions ou initiatives susceptibles de soutenir les consommateurs lors des périodes économiques difficiles. Une section comprenant des recommandations formulées à partir des résultats figure à la fin du rapport.