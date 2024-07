Document d'orientation de l'OCDE/INFE sur l'offre numérique d'éducation financière

L'utilisation innovante des technologies numériques dans le cadre de l'éducation financière peut servir de multiples objectifs complémentaires et soutenir efficacement les éléments constitutifs de l'éducation financière. Ce guide a été élaboré pour aider les décideurs politiques à décider quand adopter la transmission numérique et comment concevoir et mettre en œuvre efficacement des initiatives d'éducation financière numérique, en proposant des orientations actionnables non contraignantes. Il s'appuie sur les travaux entrepris par l'OCDE et son Réseau international sur l'éducation financière, notamment la Note d'orientation du G20/OCDE-INFE sur la numérisation et la littératie financière et les analyses comparatives internationales sur la manière dont les pouvoirs publics conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les initiatives d'éducation financière numérique, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19.