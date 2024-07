Rapport du G20 et de l'OCDE-INFE Avancer dans la tourmente

L'OCDE a préparé ce rapport pour soutenir l'agenda du Partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière (GPFI) sous la présidence italienne du G20 en 2021, ainsi que dans le cadre des travaux du Réseau international de l'OCDE sur l'éducation financière (OCDE/INFE). Il analyse la relation entre l'éducation financière des MPME, la numérisation et l'impact de la crise COVID-19. Le rapport s'appuie sur un exercice de collecte de données spécifique promu par la présidence italienne du G20 en 2021, utilisant l'instrument d'enquête OCDE/INFE 2020 pour mesurer la culture financière des MPME. Quatorze membres du G20 et non-membres du G20 ont participé à la collecte de données sur une base volontaire, y compris les pays du G20 suivants : Allemagne, Brésil, Chine, France, Italie, Mexique, Russie, Arabie Saoudite, Turquie ; et les pays non-membres du G20 suivants : Géorgie, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Espagne. Le rapport reflète les contributions et les conseils des pays membres de l'IFPG et des membres de l'OCDE/INFE.