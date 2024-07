Le présent document expose plusieurs constats clés concernant l’éducation financière issus du rapport conjoint de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et de l’OCDE consacré à l’application des enseignements des sciences comportementales aux programmes et initiatives de culture financière et d’éducation financière des investisseurs (The Application of Behavioural Insights to Financial Literacy and Investor Education Programmes and Initiatives).